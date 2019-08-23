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Путин угрожает США "симметричным ответом" на испытание ракет

Новости » Политика    23.08.2019 - 13:29
Путин угрожает США "симметричным ответом" на испытание ракет
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Глава РФ поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты

Президент России Владимир Путин поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием Соединенными Штатами Америки новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа. Об этом сообщают российские СМИ.

Такое поручение глава РФ дал на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, посвященном этой теме.

"Поручаю Министерству обороны, Министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединенных Штатов для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа", - отметил Путин.

Напомним, Штаты испытали первую крылатую ракету наземного базирования с досягаемости более 500 км, которая была запрещена ракетным договором. Так, испытания ракеты с неядерной боеголовкой произошло в штате Калифорния 18 августа.

Как писало РБК-Украина, Совет Безопасности ООН 22 августа по запросу России и Китая провел внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Подчеркнем, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что хотел бы в течение нескольких месяцев разместить в Азии ракеты наземного базирования средней дальности.

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