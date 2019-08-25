Міноборони РФ показало відео пуску ракети з атомного підводного човна

Міністерство оборони Російської Федерації оприлюднило відеозапис, на якому показаний пуск балістичної ракети "Булава" з атомного підводного човна "Юрій Долгорукий" в Баренцевому морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube Міноборони Росії.

Як відомо, успішні випробування пройшли 24 серпня. На записі видно, як з води злітає ракета, а потім ховається в хмарах. Пуск показаний тричі з різної відстані.

Нагадаємо, Росія провела бойову підготовку в рамках якої атомні підводні човни "Тула" та проекту 955 "Юрій Долгорукий" вистрілили балістичними ракетами по полігону Кура на Камчатці і Чижа в Архангельській області.

РБК-Україна писало, що президент Росії Володимир Путін доручив проаналізувати рівень загрози у зв'язку з випробуванням Сполученими Штатами Америки нової модифікації крилатої ракети і прийняти заходи по підготовці симетричної відповіді.

Раніше США випробували першу крилату ракету наземного базування з досяжності понад 500 км, яка була заборонена ракетним договором. Зазначалося, що отримані в результаті випробування дані використовують для поліпшення ракет середньої досяжності.