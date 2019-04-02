В Минобороны РФ назвали причину взрыва в академии Санкт-Петербурга

Фото: военная академия Можайского (wikipedia.org/Екатерина Борисова)

Взрыв произошел во время занятий в одном из учебных корпусов академии

В Министерстве обороны РФ после информации о взрыве в Санкт-Петербурге в военно-космической академии имени Можайского сообщили, что на месте сработало неустановленное безоболочное взрывное устройство. Об этом сообщает BBC.

В результате взрыва пострадали четверо людей. Их состояние оценивается как стабильное.

Отметим, что 2 апреля в военно-космической академии имени А. Ф. Можайского, которая находится в Санкт-Петербурге, произошел взрыв. Взрыв произошел во время занятий в одном из учебных корпусов академии.

Также сообщается, что Военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения начала проверку в связи с ранением военнослужащих в академии.

Отметим, что Академия имени Можайского - политехнический вуз, который осуществляет подготовку специалистов для космических войск, войск ПВО-ПРО, военно-топографического управления Генерального штаба и других силовых ведомств.

Ранее РБК-Украина писало, что в Мексике в результате взрыва в одной из больниц Мехико пострадали по меньшей мере 14 человек. Среди пострадавших девять женщин и пятеро мужчин в возрасте от 33 до 81 года, большинство из них получили ожоги. Причину взрыва не установили. По предварительной информации, произошла утечка азота и кислорода.