ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Міноборони РФ назвали причину вибуху в академії Санкт-Петербурга

Новини » Надзвичайні події    02.04.2019 - 16:17
У Міноборони РФ назвали причину вибуху в академії Санкт-Петербурга
Фото: військова академія Можайського (wikipedia.org/Екатерина Борисова)

Вибух стався під час занять у одному з навчальних корпусів академії

У Міністерстві оборони РФ після інформації про вибух в Санкт-Петербурзі у військово-космічній академії імені Можайського повідомили, що на місці спрацював невстановлений безоболонковий вибуховий пристрій. Про це повідомляє BBC.

У результаті вибуху постраждали четверо людей. Їх стан оцінюється як стабільний.

Зазначимо, що 2 квітня у військово-космічної академії імені А. Ф. Можайського, яка знаходиться в Санкт-Петербурзі, стався вибух.  Вибух стався під час занять у одному з навчальних корпусів академії.

Також повідомляється, що Військова прокуратура Ракетних військ стратегічного призначення почала перевірку в зв'язку з пораненням військовослужбовців в академії.

Зазначимо, що Академія імені Можайського - політехнічний вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку фахівців для космічних військ, військ ППО-ПРО, військово-топографічного управління Генерального штабу та інших силових відомств.

Раніше РБК-Україна писало, що в Мексиці в результаті вибуху в одній з лікарень Мехікопостраждали щонайменше 14 осіб. Серед постраждалих дев'ять жінок і п'ятеро чоловіків у віці від 33 до 81 року, більшість з них отримали опіки. Причину вибуху не встановили. За попередньою інформацією, стався витік азоту і кисню.

У військовій академії в Санкт-Петербурзі стався вибух Через вибухи у Кропивницькому оголосили підозру двом особам
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як проходить голосування за президента України
Новини України Російська ФедераціяСанкт-ПетербургВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся