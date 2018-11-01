В Минобороны разрабатывают онлайн курс по предотвращению коррупции

Фото: МОУ (nabukr/twitter)

Программа курса будет бесплатной

В Министерстве обороны Украины (МОУ) разрабатывают онлайн курс по предупреждению коррупции. Об этом на брифинге по вопросам предотвращения и выявления коррупции МОУ сообщил заместитель начальника отдела Станислав Коношук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, всего в этом году подготовлено 753 лица руководящего состава МОУ для работы в мероприятиях по предотвращение коррупции.

"Для более широкого охвата аудитории разрабатывается онлайн курс по предупреждению коррупции. В декабре-январе мы должны выйти на первые результаты в этом направлении" , - рассказал Коношук.

Он отметил, что курс может быть доступен не только для военнослужащих. Программа курса будет бесплатной.

Также Коношук подчеркнул, что усиливается взаимодействие мнистерства с правоохранительными органами и Нацполицией. Ожидается подписание меморандума о сотрудничестве между НАБУ и Минобороны.

Напомним, в Минобороны сообщили, что около 17% украинских военнослужащих получили отрицательный результат при недавних проверках на полиграфе.