Близько 17% військовослужбовців не пройшли перевірку на поліграфі, - МОУ

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Негативний результат на поліграфі не є підставою для звільнення військового

Близько 17 % українських військовослужбовців отримали негативний результат при перевірці на поліграфі. Про це у ході брифінгу з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України повідомив заступник начальника відділу Станіслав Коношук, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Коношука, першим перевірку на поліграфі пройшов міністр оборони Степан Полторак.

"Перевірку проходили всі, включаючи міністра оборони. Він проходив перший, потім було перевірено всіх заступників міністрів. Однак негативний результат по перевірці на поліграфі не є рекомендацією до звільнення. Так от, до 17 відсотків військовослужбовців отримали негативний результат" , - сказав він.

Також Коношук додав, що найбільше кількісних корупційних порушень у структурі МОУ зафіксовано саме у сфері діяльності військових комісаріатів і в закупівлях.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко звільнив міністра оборони України Степана Полторака з військової служби. Також він запропонував Полтораку продовжити керівництво оборонним відомством вже в якості цивільного міністра.

Додамо, для перевірки роботи Міністерства оборони України ідентифікували близько 30 корупційних ризиків. МОУ працює над усуненням антикорупційних рішень у сфері закупівель, запобіганням проявам корупції у ООС, боротьбою з корупцією у сфері будівництва і так далі.