Роботу Міноборони перевірять по 30 корупційним ризикам

Ілюстративне фото (УНІАН)

У Міноборони розповіли про боротьбу з корупцією у відомстві

Для перевірки роботи Міністерства оборони України ідентифікували близько 30 корупційних ризиків. Про це на брифінгу заявив заступник начальника відділу з питань запобігання корупції Міноборони Станіслав Коношук, передає кореспондент РБК-Україна.

Коношук зазначив, що в цьому році була затверджена антикорупційна система роботи Міноборони, яку планують запровадити в середньостроковій перспективі.

"Було складено звіт, який містить опис корупційних ризиків. Було ідентифіковано близько 30 корупційних ризиків. Ми зараз отримали документ від НАТО, проводиться виконання антикорупційних заходів", - додав він.

Він також зазначив, що відомство працює над усуненням антикорупційних рішень у сфері закупівель, запобіганням проявам корупції у ООС, боротьбою з корупцією у сфері будівництва і так далі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Болгарії затримали близько 20 чиновників за продаж паспортів українцям. Місцеві ЗМІ пишуть, що з початку 2018 року 1,5 тис. українців отримали болгарський паспорт.

Зазначимо, міністр внутрішніх справ Албанії Фатмір Хафадж подав у відставку через антикорупційні розслідування та недавню масштабну операцію проти організованої злочинності.