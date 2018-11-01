У Міноборони розробляють онлайн курс із запобігання корупції

Фото: МОУ (nabukr/twitter)

Програма курсу буде безкоштовною

У Міністерстві оборони України (МОУ) розробляють онлайн курс із запобігання корупції. Про це на брифінгу з питань запобігання та виявлення корупції МОУ повідомив заступник начальника відділу Станіслав Коношук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, загалом у цьому році підготовлено 753 особи керівного складу МОУ для роботи у заходах із запобігання корупції.

"Для більш широкого охоплення аудиторії розробляється онлайн курс із запобігання корупції. В грудні-січні ми повинні вийти на перші результати у цьому напрямку" , - розказав Коношук.

Він зазначив, що курс може бути доступний не тільки для військовослужбовців. Програма курсу буде безкоштовною.

Також Коношук підкреслив, що посилюється взаємодія мністерства із правоохоронними органами та Нацполіцією. Очікується підписання меморандуму про співпрацю між НАБУ та Міноборони.

Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що близько 17% українських військовослужбовців отримали негативний результат при нещодавніх перевірках на поліграфі.