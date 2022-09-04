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В Минобороны рассказали, как украинский "Бук" сбил вражеский самолет без единого выстрела

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Воскресенье 04 сентября 2022 14:41
В Минобороны рассказали, как украинский "Бук" сбил вражеский самолет без единого выстрела Фото: Бук (opk.com.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Одна из украинских ракетных батарей "Бук М1" сбила вражеский самолет без единого выстрела. Российский военный испугался звуковых сообщений об облучении радаром.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на командира, героя Украины Ярослава Мельника в интервью агентству "АрміяInform".

По словам Мельника, после включения радара подсветки, российский военный понял, что превратился из охотника в цель и решил катапультироваться.

"Мы сбили самолет, не выпустив ни одной ракеты. Обнаружили цель. Включили радар подсветки. В кабине рашиста в это время зазвучали звуковые сообщения об облучении радаром. Он понял, что из охотника превратился в цель. Наверное, это так ошеломило летчика, что он сразу катапультировался. Самолет разбился", - рассказал Мельник.

Отмечается, что "Бук" Мельника защищала Харьковскую область больше полу года и за все время сбила 28 воздушных целей врага, среди которых:

  • 11 самолетов;
  • 2 вертолета;
  • 2 крылатые ракеты;
  • 13 беспилотников.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинские военные в Донецкой области сбили российский ударный вертолет Ка-52"Аллигатор".

Между тем недавно зенитные ракетные подразделения Воздушных сил уничтожили за сутки пять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и пять крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

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