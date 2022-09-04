В Минобороны рассказали, как украинский "Бук" сбил вражеский самолет без единого выстрела
Одна из украинских ракетных батарей "Бук М1" сбила вражеский самолет без единого выстрела. Российский военный испугался звуковых сообщений об облучении радаром.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на командира, героя Украины Ярослава Мельника в интервью агентству "АрміяInform".
По словам Мельника, после включения радара подсветки, российский военный понял, что превратился из охотника в цель и решил катапультироваться.
"Мы сбили самолет, не выпустив ни одной ракеты. Обнаружили цель. Включили радар подсветки. В кабине рашиста в это время зазвучали звуковые сообщения об облучении радаром. Он понял, что из охотника превратился в цель. Наверное, это так ошеломило летчика, что он сразу катапультировался. Самолет разбился", - рассказал Мельник.
Отмечается, что "Бук" Мельника защищала Харьковскую область больше полу года и за все время сбила 28 воздушных целей врага, среди которых:
- 11 самолетов;
- 2 вертолета;
- 2 крылатые ракеты;
- 13 беспилотников.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинские военные в Донецкой области сбили российский ударный вертолет Ка-52"Аллигатор".
Между тем недавно зенитные ракетные подразделения Воздушных сил уничтожили за сутки пять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и пять крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
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