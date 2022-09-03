ВСУ в Донецкой области сбили российский ударный вертолет Ка-52

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

3 сентября Воздушные силы ВСУ продолжают уничтожать оккупанта в воздухе. Около 10:30 в Донецкой области зенитными ракетными подразделениями уничтожен российский военный вертолет Ка-52 "Аллигатор" и беспилотный летательный аппарат "Форпост".

Ранее стало известно, что за минувшие сутки зенитные ракетные подразделения Воздушных сил уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и пять крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Напомним, что российские военные 3 сентября обстреляли Днепропетровскую область ракетами и "Градами". Но ВСУ удалось сбить все 5 ракет, которые оккупанты направили на Днепр.

Также мы писали, что украинские военные 2 сентября сбили российский разведывательный беспилотник "Картограф" с 12 камерами.

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