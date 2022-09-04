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В Міноборони розповіли, як український "Бук" збив ворожий літак без жодного пострілу

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Неділя 04 вересня 2022 14:41
В Міноборони розповіли, як український "Бук" збив ворожий літак без жодного пострілу Фото: Бук (opk.com.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Одна з українських ракетних батарей "Бук М1" збила ворожий літак без жодного пострілу. Російський військовий злякався звукових повідомлень про опромінення радаром.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на командира, героя України Ярослава Мельника в інтерв'ю агентству "АрміяInform".

За словами Мельника, після ввімкнення радара підсвічення, російський військовий зрозумів, що перетворився з мисливця у ціль й вирішив катапультуватись.

"Ми збили літак, не випустивши жодної ракети. Виявили ціль. Увімкнули радар підсвічення. У кабіні рашиста в цей час зазвучали звукові повідомлення про опромінення радаром. Він зрозумів, що з мисливця перетворився на ціль. Напевно, це так приголомшило льотчика, що він відразу катапультувався. Літак розбився", - розповів Мельник.

Зазначається, що "Бук" Мельника захищала Харківську область більше ніж пів року й за увесь час збила 28 повітряних цілей ворога, серед яких:

  • 11 літаків;
  • 2 вертольоти;
  • 2 крилаті ракети;
  • 13 безпілотників.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські військові в Донецькій області збили російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Тим часом нещодавно зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили за добу п'ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня і п'ять крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

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