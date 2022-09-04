В Міноборони розповіли, як український "Бук" збив ворожий літак без жодного пострілу

Одна з українських ракетних батарей "Бук М1" збила ворожий літак без жодного пострілу. Російський військовий злякався звукових повідомлень про опромінення радаром.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на командира, героя України Ярослава Мельника в інтерв'ю агентству "АрміяInform" .

За словами Мельника, після ввімкнення радара підсвічення, російський військовий зрозумів, що перетворився з мисливця у ціль й вирішив катапультуватись.

"Ми збили літак, не випустивши жодної ракети. Виявили ціль. Увімкнули радар підсвічення. У кабіні рашиста в цей час зазвучали звукові повідомлення про опромінення радаром. Він зрозумів, що з мисливця перетворився на ціль. Напевно, це так приголомшило льотчика, що він відразу катапультувався. Літак розбився", - розповів Мельник.

Зазначається, що "Бук" Мельника захищала Харківську область більше ніж пів року й за увесь час збила 28 повітряних цілей ворога, серед яких: