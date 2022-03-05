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В Минобороны рассказали, сколько военнообязанных вернулись в Украину

Автор: Валерия Полищук

В Украину продолжают возвращаться из-за границы военнообязанные украинцы. По последним данным, вернулось более 66 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Алексей Резникова в Twitter.

"66 224. Именно столько мужчин на данный момент вернулись из-за границы, чтобы защитить свою страну от орды. Это еще 12 боевых и мотивированных бригад! Украинцы, мы непобедимы!", - написал он.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Министерство обороны УкраиныАлексей РезниковВойна России против Украины