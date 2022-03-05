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У Міноборони розповіли, скільки військовозобов'язаних повернулися в Україну

Автор: Валерія Поліщук

В Україну продовжують повертатися з-за кордону військовозобов'язані українці. За останніми даними, повернулося понад 66 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони України Олексія Резнікова в Twitter.

"66 224. Саме стільки чоловіків на даний момент повернулися з-за кордону, щоб захистити свою країну від орди. Це ще 12 бойових і мотивованих бригад! Українці, ми непереможні!",- написав він.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Міністерство оборони УкраїниОлексій РезніковВійна Росії проти України