В Минобороны рассказали о ситуации на Донбассе

С начала воскресенья, 27 октября, незаконные вооруженные формирования в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе 3 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Как сообщается, сегодня боевики сосредоточили огонь по позициям украинских военных в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". При этом враг применял запрещенные минскими соглашениями минометы.

Так, три разрывы мин 82-го калибра были зафиксированы около 01:20 ночи в районе населенного пункта Новолуганское. Позже в районе Луганского российско-оккупационные войска вели огонь по подразделениям Объединенных сил из стрелкового вооружения, а под Травневым применили гранатометы различных систем.

По данным оборонного ведомства, с начала текущих суток потери среди украинских военнослужащих в зоне проведения ООС не зафиксированы.

"Подразделения Объединенных сил находятся наготове к коварным действиям со стороны российско-оккупационных войск в районе отпора и сдерживание вооруженной агрессии РФ на востоке Украины", - подчеркнули в министерстве.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 27 октября 2019 (mil.gov.ru)

Напомним, ранее сообщалось, что российские наемники из стрелкового вооружения обстреляли беспилотник наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Провокация боевиков произошла в районе населенного пункта Петровское.