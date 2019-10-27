У Міноборони розповіли про ситуацію на Донбасі

Від початку неділі, 27 жовтня, незаконні збройні формування в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі 3 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Як повідомляється, сьогодні бойовики зосередили вогонь по позиціям українських військових в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". При цьому ворог застосовував заборонені мінськими угодами міномети.

Так, три розриви мін 82-го калібру були зафіксовані близько 01:20 ночі в районі населеного пункту Новолуганське. Пізніше в районі Луганського російсько-окупаційні війська вели вогонь по підрозділам Об'єднаних сил зі стрілецького озброєння, а під Травневим застосували гранатомети різних систем.

За даними оборонного відомства, від початку поточної доби втрат серед українських військовослужбовців в зоні проведення ООС не зафіксовано.

"Підрозділи Об’єднаних сил перебувають напоготові до підступних дій з боку російсько-окупаційних військ в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході України", - наголосили в міністерстві.

Ситуація на Донбасі станом на 27 жовтня 2019 (mil.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські найманці зі стрілецького озброєння обстріляли безпілотник спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Провокація бойовиків сталася в районі населеного пункту Петрівське.