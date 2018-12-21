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В Минобороны рассказали о формировании бригад территориальной обороны

Новости » Общество    21.12.2018 - 16:01
В Минобороны рассказали о формировании бригад территориальной обороны
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Бригады территориальной обороны создаются как структурные части Вооруженных сил

В Украине строится мощная система территориальной обороны, сила которой заключается в сочетании военной и гражданской составляющих в защите Украины. Об этом на брифинге "Современное состояние территориальной обороны Украины" рассказал представитель командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины и территориальной обороны полковник Андрей Бевзюк, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, именно создание бригад территориальной обороны, привлечение и подготовка мотивированных и патриотически настроенных граждан даст возможность сформировать пространство безопасности в Украине, гарантировать мирную жизнь и будет способствовать существенному повышению обороноспособности нашего государства.

Так, в начале этого года командованием Вооруженных сил принят ряд организационных решений по переходу на бригадную структуру сил и средств территориальной обороны.

Таким образом, командование Сухопутных войск завершило соответствующие организационные меры по реализации решений Генерального штаба по созданию новой составляющей сил и средств территориальной обороны, которая предусматривает формирование бригад территориальной обороны в каждой административно-территориальной единице Украины. Бригады территориальной обороны создаются как структурные части Вооруженных сил.

В их состав будут призываться военнообязанные Вооруженных сил оперативного резерва второй очереди, а в дальнейшем предполагается введение, накопление и создание в военных комиссариатах территориального резерва - как основной составляющей вида военного резерва для формирования подразделений территориальной обороны. Для своевременного развертывания сил и средств территориальной обороны с мирного времени уже предусмотрено содержание кадра управления этих воинских частей с подчинением их соответствующим областным и районным военным комиссариатам.

Напомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что создание в областях бригад территориальной обороны минимум вдвое повысит боеспособность Украины.

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