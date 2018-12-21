У Міноборони розповіли про формування бригад територіальної оборони

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Бригади територіальної оборони створюються як структурні частини Збройних сил

В Україні розбудовується потужна система територіальної оборони, сила якої полягає в поєднанні військової та цивільної складових у захисті України. Про це на брифінгу "Сучасний стан територіальної оборони України" розказав представник командування Сухопутних військ Збройних сил України з територіальної оборони полковник Андрій Бевзюк, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, саме створення бригад територіальної оборони, залучення та підготовка мотивованих і патріотично налаштованих громадян дасть можливість сформувати простір безпеки в Україні, гарантувати мирне життя та сприятиме суттєвому підвищенню обороноздатності нашої держави.

Тому, на початку цього року командуванням Збройних сил прийнято низку організаційних рішень щодо переходу на бригадну структуру сил і засобів територіальної оборони.

Отже, командуванням Сухопутних військ завершені відповідні організаційні заходи щодо реалізації рішень Генерального штабу по створенню нової складової сил і засобів територіальної оборони, яка передбачає формування бригад територіальної оборони в кожній адміністративно-територіальній одиниці України. Бригади територіальної оборони створюються як структурні частини Збройних сил.

До їх складу будуть призиватись військовозобовязанні Збройних сил оперативного резерву другої черги, а в подальшому передбачається запровадження, накопичення та створення у військових комісаріатах територіального резерву - як основної складової виду військового резерву для формування підрозділів територіальної оборони. Для своєчасного розгортання сил і засобів територіальної оборони за мирного часу вже передбачено утримання кадру управлінь цих військових частин з підпорядкуванням їх відповідним обласним та районним військовим комісаріатам.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Степан Полторак заявляв, що створення в областях бригад територіальної оборони мінімум вдвічі підвищить боєздатність України.