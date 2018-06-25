Полторак: создание бригад территориальной обороны вдвое повысит боеспособность Украины

В Черниговской области завершаются тактические учения по территориальной обороне "Северная крепость-2018"

Создание в областях бригад территориальной обороны минимум вдвое повысит боеспособность Украины. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, Поторак вместе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым, начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко и командующим Сухопутных войск ВСУ Сергеем Попко наблюдали за ходом завершающего этапа практической фазы первых экспериментальных тактических учений по территориальной обороне "Северная крепость-2018" в Черниговской области

"Как отметил министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак, создание в областях бригад территориальной обороны повысит боеспособность Украины минимум вдвое", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что по мнению Полторака, РФ может усилить агрессию против Украины независимо от проведения ЧМ по футболу.