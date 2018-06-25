Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Полторак: создание бригад территориальной обороны вдвое повысит боеспособность Украины

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 18:44
Фото: Степан Полторак (РБК-Украина)
Фото: Степан Полторак (РБК-Украина)

В Черниговской области завершаются тактические учения по территориальной обороне "Северная крепость-2018"

Создание в областях бригад территориальной обороны минимум вдвое повысит боеспособность Украины. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, Поторак вместе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым, начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко и командующим Сухопутных войск ВСУ Сергеем Попко наблюдали за ходом завершающего этапа практической фазы первых экспериментальных тактических учений по территориальной обороне "Северная крепость-2018" в Черниговской области

"Как отметил министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак, создание в областях бригад территориальной обороны повысит боеспособность Украины минимум вдвое", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что по мнению Полторака, РФ может усилить агрессию против Украины независимо от проведения ЧМ по футболу.

В Минобороны подтвердили информацию о потерях украинских военных на Донбассе Разведка констатирует рост числа преступлений против жителей Донбасса, совершенных военными РФ
Теги публикации: Министерство обороны Украины, Полторак  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Долбаная штирлициада": Бабченко пожаловался на жизнь в "бункере" после покушения
Квартира за тысячу долларов: как в Украине живут города-призраки
"Алиби" возвращаются: сестры Завальские сделали неожиданное заявление
"На душе светло": Ани Лорак поделилась теплыми впечатлениями от Киева
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь