Минобороны раскрыло планы оккупантов: нацелились на четыре города

По ее словам, анализ боевых действий от Главного управления разведки позволяет утверждать, что Россия ведет против Украины войну на истощение.

Маляр отметила, что в ближайшее время российские войска будут пытаться захватить Северодонецк и Лисичанск, потому что командованию РФ нужен повод для того, чтобы объявить о выполнении задачи по установлению контроля над Луганской и Донецкой областями.

"В дальнейшем враг планирует сосредоточить свои усилия на захвате крупнейших городов Донецкой области - Краматорска и Славянска", - сказала она.

Маляр подчеркнула, что ВСУ готовы к любому развитию событий.