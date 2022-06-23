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Міноборони розкрило плани окупантів: націлились на чотири міста

Фото: Ганна Маляр, заступниця міністра оборони (armyinform com ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Окупанти намагатимуться найближчим часом захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, а потім піти на Краматорськ і Слов'янськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр на брифінгу.

За її словами, аналіз бойових дій від Головного управління розвідки дозволяє стверджувати, що Росія веде проти Україну війну на виснаження.

Маляр зазначила, що найближчим часом російські війська намагатимуться захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, бо командуванню РФ потрібен привід для того, щоб оголосити про виконання завдання щодо встановлення контролю над Луганською та Донецькою областями.

"У подальшому ворог планує зосередити свої зусилля на оволодінні найбільшими містами Донеччини - Краматорськом і Слов'янськом", - сказала вона.

Маляр підкреслила, що ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій.

Нагадаємо, Генштаб повідомляв, що російські війська зосередили основні зусилля на захопленні Сєвєродонецька. Також вони намагаються оточити війська ЗСУ в районі Лисичанська.

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