Минобороны проводит расследование ДТП с военным автомобилем в Киеве

Пострадавших в результате столкновения нет

Министерство обороны Украины проводит расследование дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с военным автомобилем, которое произошло вчера в Киеве. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как отмечается, вчера, 18 августа, около 21.30 на Подоле в Киеве, одна из боевых машин из состава колонны военной техники, выполняя поворот, въехала в здание по ул. Ярославской.

"Пострадавших в результате столкновения нет, есть незначительные повреждения фасада здания. Сейчас проводится служебное расследование с целью выяснения обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера вечером на улице Ярославской зенитная установка "Бук", принимавшая участие в репетиции военного парада, приуроченной ко Дню независимости, въехала в здание бизнес-центра.

По словам очевидцев военная техника врезалась в здание бизнес-центра "Astarte", по адресу Ярославская, 58.

Отметим, вчера, комментируя проведение репетиции парада, министр обороны Украины Степан Полторак о ДТП не упоминал. Вместе с тем, он отметил, что в военном параде ко Дню независимости Украины примут участие делегации 18 стран.

Стоит отметить, что репетиции парада ко Дню независимости запланированы также на 20 и 22 августа.