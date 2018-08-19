Міноборони проводить розслідування ДТП з військовим автомобілем у Києві

Постраждалих внаслідок зіткнення немає

Міністерство оборони України проводить розслідування дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з військовим автомобілем, яка сталася вчора у Києві. Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Як зазначається, вчора, 18 серпня, близько 21.30 на Подолі у Києві, одна із бойових машин зі складу колони військової техніки, виконуючи поворот, в'їхала у будівлю по вул. Ярославській.

"Постраждалих внаслідок зіткнення немає, є незначні пошкодження фасаду будівлі. Наразі проводиться службове розслідування з метою з’ясування обставин події", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора ввечері на вулиці Ярославській зенітна установка "Бук", яка брала участь в репетиції військового параду, приуроченому до Дня незалежності, в'їхала в будівлю бізнес-центру.

За словами очевидців військова техніка врізалася в будинок бізнес-центру "Astarte", за адресою Ярославська, 58.

Відзначимо, вчора, коментуючи проведення репетиції параду, міністр оборони України Степан Полторак про ДТП не згадував. Разом з тим, він зазначив, що у військовому параді до Дня незалежності України візьмуть участь делегації 18 країн.

Варто відзначити, що репетиції параду до Дня незалежності заплановані також на 20 і 22 серпня.