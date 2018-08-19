В параде ко Дню независимости Украины примут участие представители 18 стран

Новости Общество 19.08.2018 - 03:55
Генеральная репетиция парада (РБК-Украина)
Генеральная репетиция парада (РБК-Украина)

На днях ожидается прибытие делегаций из разных стран

Во военном параде ко Дню независимости Украины примут участие делегации 18 стран. Об этом в Facebook сообщил министр обороны Украины Степан Полторак

Министр обороны заявил, что уже на днях ожидается прибытие 18 иностранных делегаций из разных стран мира, которые должны принять участие в параде. 

"Также во время первой тренировки было представлено 250 единиц техники - новой техники и техники, принятой на вооружение или проходящей государственные испытания, а также представлены перспективные образцы. Во время торжеств бригадам, которые принимали и принимают участие в боевых действиях на востоке Украины, будут предоставлены почетные названия и вручены боевые флаги", - добавил Степан Полторак.

Напомним, ранее сообщалось, что в ВСУ изменят советское воинское приветствие на "Слава Украине!". На репетиции парада ко Дню независимости Украины военными уже использовалось приветствие "Слава Украине! Героям слава!".

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Теги:  Киев,  Полторак,  делегация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС