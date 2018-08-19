В параде ко Дню независимости Украины примут участие представители 18 стран
На днях ожидается прибытие делегаций из разных стран
Во военном параде ко Дню независимости Украины примут участие делегации 18 стран. Об этом в Facebook сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.
Министр обороны заявил, что уже на днях ожидается прибытие 18 иностранных делегаций из разных стран мира, которые должны принять участие в параде.
"Также во время первой тренировки было представлено 250 единиц техники - новой техники и техники, принятой на вооружение или проходящей государственные испытания, а также представлены перспективные образцы. Во время торжеств бригадам, которые принимали и принимают участие в боевых действиях на востоке Украины, будут предоставлены почетные названия и вручены боевые флаги", - добавил Степан Полторак.
Напомним, ранее сообщалось, что в ВСУ изменят советское воинское приветствие на "Слава Украине!". На репетиции парада ко Дню независимости Украины военными уже использовалось приветствие "Слава Украине! Героям слава!".