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Міноборони попередило про стягування військ РФ до кордону України взимку

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Україна, Середа 03 листопада 2021 23:43
Міноборони попередило про стягування військ РФ до кордону України взимку Фото: Міноборони попередило про стягування військ РФ до кордону України взимку (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Міністерство оборони України попередило про стягування військ Російської Федерації до кордону України взимку. Такі дані з'явилися в української розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони Ганни Маляр на каналі Україна 24.

За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, загострення на кордоні з Росією слід очікувати цієї зими, а точніше в грудні та січні місяці. Такі дані, за її словами, з'явилися у нашої розвідки.

"Нам слід очікувати у грудні та січні більших новин ніж зараз. Розвідка говорить, що планується збільшення (російського військового - ред.) контингенту саме в ці місяці, грудень-січень. Розвідка передає дані дуже оперативно", - сказала Ганна Маляр.

Нагадаємо, що з'явилася інформація про чисельність російських військ на кордоні з Україною. Про це повідомили в Міноборони.

Раніше повідомлялося, що окупанти на Донбасі також стягують артилерію. Про це доповіла розвідка.

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