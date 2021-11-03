Міноборони попередило про стягування військ РФ до кордону України взимку
Міністерство оборони України попередило про стягування військ Російської Федерації до кордону України взимку. Такі дані з'явилися в української розвідки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони Ганни Маляр на каналі Україна 24.
За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, загострення на кордоні з Росією слід очікувати цієї зими, а точніше в грудні та січні місяці. Такі дані, за її словами, з'явилися у нашої розвідки.
"Нам слід очікувати у грудні та січні більших новин ніж зараз. Розвідка говорить, що планується збільшення (російського військового - ред.) контингенту саме в ці місяці, грудень-січень. Розвідка передає дані дуже оперативно", - сказала Ганна Маляр.
Нагадаємо, що з'явилася інформація про чисельність російських військ на кордоні з Україною. Про це повідомили в Міноборони.
Раніше повідомлялося, що окупанти на Донбасі також стягують артилерію. Про це доповіла розвідка.