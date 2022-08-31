В Минобороны снова потролили оккупантов: восприняли свой треск за наш

"У них так сильно трещало, что они восприняли свой треск за наш, наверное. Поэтому не услышали истинного положения дел. Все покажет время и наша выдержка", - заявила она.

Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили, что украинское наступление якобы провалилось.

"Очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась", - заявили в российском оборонном ведомстве.

29 августа украинские защитники начали бои за Херсон. Россияне оставили свои позиции на первой линии обороны.

Позже CNN сообщило о том, что украинские защитники отбили из-под российской оккупации 4 села в Херсонской области. Однако военные не подтверждают и не опровергают эту информацию.

Кроме того, Россия перекидывает колонны техники из Крыма в Херсонскую область.

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