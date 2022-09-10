Минобороны показало видео из центра освобожденной Балаклеи

Министерство обороны опубликовало видео с освобожденной от оккупантов Балаклеи (Харьковская область). Кадры сняты с центра города, где подняли флаг Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Минобороны в Twitter.
"Город Балаклея Харьковской области освобожден украинскими войсками! Руководит наступлением украинских войск на этом направлении командующий Сухопутных войск Украины, Герой Украины генерал-полковник Александр Сырский. В центре города подняли украинский флаг", - говорится в описании под видео.
Напомним, что 8 сентября президент Владимир Зеленский сообщил о деоккупации города Балаклеи Харьковской области от российских войск и обнародовал соответствующее видео.
Добавим, что видео из освобожденного города сегодня показал и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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