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Міноборони показало відео з центру звільненої Балаклії

Фото: Міноборони показало відео з центру звільненої Балаклії (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство оборони опублікувало відео зі звільненої від окупантів Балаклії (Харківська область). Кадри зняті з центру міста, де підняли прапор України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міноборони в Twitter.

"Місто Балаклія Харківської області звільнено українськими військами! Керує наступом українських військ на цьому напрямку командувач Сухопутних військ України, Герой України генерал-полковник Олександр Сирський. У центрі міста підняли український прапор", - йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, що 8 вересня президент Володимир Зеленський повідомив про деокупацію міста Балаклії Харківської області від російських військ та оприлюднив відповідне відео.

Додамо, що відео зі звільненого міста сьогодні показав і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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