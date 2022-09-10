Міноборони показало відео з центру звільненої Балаклії

Міністерство оборони опублікувало відео зі звільненої від окупантів Балаклії (Харківська область). Кадри зняті з центру міста, де підняли прапор України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міноборони в Twitter.
"Місто Балаклія Харківської області звільнено українськими військами! Керує наступом українських військ на цьому напрямку командувач Сухопутних військ України, Герой України генерал-полковник Олександр Сирський. У центрі міста підняли український прапор", - йдеться в описі під відео.
Нагадаємо, що 8 вересня президент Володимир Зеленський повідомив про деокупацію міста Балаклії Харківської області від російських військ та оприлюднив відповідне відео.
Додамо, що відео зі звільненого міста сьогодні показав і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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