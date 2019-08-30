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В Украине испытали реактивные ракеты "Ольха-М"

Новости » Политика    30.08.2019 - 15:34
В Украине испытали реактивные ракеты "Ольха-М"
Фото: испытание ракеты (twitter.com/Turchynov)

Их должны взять на вооружение украинской армии

В пятницу, 30 августа на юге Одесской области состоялись испытания модернизированных ракет реактивной системы залпового огня "Ольха-М" с увеличенной дальностью поражения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Сообщается, что стрельба модернизированными ракетами "Ольха-М" завершилась успешно. Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что ведомство приняло решение о как можно более быстром принятии на вооружение и поставки новых ракет для реактивных систем залпового огня.

"Ольха-М" - разработка конструкторов государственного предприятия "Киевское конструкторское бюро Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины. Производство этих ракет будет осуществляться в Украине по замкнутому циклу.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 30 и 31 августа пройдут ракетные пуски на юге Одесской области. В это время будет ограничен доступ к мысам "Калфа", "Ледники" и 1-10 км морской косы от поселка Лебедивка.

Позже сообщалось, что РФ готовит очередные провокации в Черном море. Российский флот перекрыл часть моря, где должны были произойти ракетные стрельбы.

Также напомним, украинские военные примут участие в многонациональных военных учениях в Германии. В состав многонациональных сил войдет механизированная рота 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр"

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