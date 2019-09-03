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Украина и Румыния начали совместные военно-морские учения

Новости » Общество    03.09.2019 - 17:25
Украина и Румыния начали совместные военно-морские учения
Иллюстративное фото (usni.org)

В учениях возьмут участие 300 военных

В Румынии на водах реки Дунай начались военные учения "Riverine 2019", в которых принимают участие украинские и румынские военно-морские силы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на румынский Actmedia.

Сообщается, что военно-морские учения проходят в водах Дуная между украинским городом Измаилом и румынским - Тульча. Учения будут проходить в период с 3 по 7 сентября.

"Приблизительно 300 военных моряков из Украины и Румынии, начиная со вторника, примут участие в двусторонних учениях под названием "Riverine 2019", - говорится в сообщении.

Присутствовать на учениях будет командующий военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Балтийском море НАТО начали военно-морские учения, которые продлятся до 19 сентября. Участие в учениях возьмут около 3 тыс. военнослужащих и более 40 судов из 18 стран Европейского союза.

Также сообщалось, что в Одесской области 30 августа состоялись испытания модернизированных ракет реактивной системы залпового огня "Ольха-М" с увеличенной дальностью поражения. Ракеты должны взять на вооружение украинская армия.

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