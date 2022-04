Минобороны показало кадры из уничтоженной Бородянки

"Только 42 дня назад 13 тысяч человек жило в этом поселке. Российские оккупанты принесли сюда смерть и руину. Они хотели совершить то же со всей Украиной. Но наше войско отразило наступление. Теперь в Бородянке развевается украинский флаг", - пишет Минобороны.

Borodyanka, Kyiv region.

Only 42 days ago, 13,000 people lived in this village.

russian occupiers brought death and destruction here. They wanted to do the same with the whole of Ukraine.

But our army fought back. Borodyanka is under the Ukrainian flag again. pic.twitter.com/o3wXs27RYQ