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Минобороны показало кадры из уничтоженной Бородянки

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Среда 06 апреля 2022 16:55
Минобороны показало кадры из уничтоженной Бородянки Фото: Минобороны показало кадры из уничтоженной Бородянки (фото twitter.com/DefenceU)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство обороны Украины обнародовало видеозапись с дрона, который продемонстрировал, что произошло с Бородянкой из-за российских оккупантов. Город фактически разрушен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Украины.

"Только 42 дня назад 13 тысяч человек жило в этом поселке. Российские оккупанты принесли сюда смерть и руину. Они хотели совершить то же со всей Украиной. Но наше войско отразило наступление. Теперь в Бородянке развевается украинский флаг", - пишет Минобороны.

На кадрах можно увидеть разрушенные дома, улицы, магазины и дороги.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам руководителя гуманитарного направления Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, через российских оккупантов - Бородянки фактически нет.

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Министерство обороны Украины Киевская область
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