Минобороны показало кадры из уничтоженной Бородянки

Министерство обороны Украины обнародовало видеозапись с дрона, который продемонстрировал, что произошло с Бородянкой из-за российских оккупантов. Город фактически разрушен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Украины.

"Только 42 дня назад 13 тысяч человек жило в этом поселке. Российские оккупанты принесли сюда смерть и руину. Они хотели совершить то же со всей Украиной. Но наше войско отразило наступление. Теперь в Бородянке развевается украинский флаг", - пишет Минобороны.

Borodyanka, Kyiv region.

Only 42 days ago, 13,000 people lived in this village.

russian occupiers brought death and destruction here. They wanted to do the same with the whole of Ukraine.

But our army fought back. Borodyanka is under the Ukrainian flag again. pic.twitter.com/o3wXs27RYQ — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 6, 2022

На кадрах можно увидеть разрушенные дома, улицы, магазины и дороги.