Міноборони показало кадри зі знищеної Бородянки
Міністерство оборони України оприлюднило відеозапис із дрона, який продемонстрував, що сталося з Бородянкою через російських окупантів. Місто фактично зруйноване.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства оборони України.
"Лише 42 дні тому 13 тисяч людей жило в цьому селищі. Російські окупанти принесли сюди смерть і руїну. Вони хотіли вчинити те саме з усією Україною. Але наше військо відбило наступ. Тепер у Бородянці майорить український прапор", - пише Міноборони.
Borodyanka, Kyiv region.— Defence of Ukraine (@DefenceU) April 6, 2022
Only 42 days ago, 13,000 people lived in this village.
russian occupiers brought death and destruction here. They wanted to do the same with the whole of Ukraine.
But our army fought back. Borodyanka is under the Ukrainian flag again. pic.twitter.com/o3wXs27RYQ
На кадрах можна побачити зруйновані будинки, вулиці, крамниці та дороги.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами керівника гуманітарного напрямку Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, через російських окупантів - Бородянки фактично немає.
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