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Міноборони показало кадри зі знищеної Бородянки

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Середа 06 квітня 2022 16:55
Міноборони показало кадри зі знищеної Бородянки Фото: Міноборони показало кадри зі знищеної Бородянки (twitter.com/DefenceU)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство оборони України оприлюднило відеозапис із дрона, який продемонстрував, що сталося з Бородянкою через російських окупантів. Місто фактично зруйноване.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства оборони України.

"Лише 42 дні тому 13 тисяч людей жило в цьому селищі. Російські окупанти принесли сюди смерть і руїну. Вони хотіли вчинити те саме з усією Україною. Але наше військо відбило наступ. Тепер у Бородянці майорить український прапор", - пише Міноборони.

На кадрах можна побачити зруйновані будинки, вулиці, крамниці та дороги.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами керівника гуманітарного напрямку Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, через російських окупантів - Бородянки фактично немає.

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Міністерство оборони України Київська область
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