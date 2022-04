Міноборони показало кадри зі знищеної Бородянки

"Лише 42 дні тому 13 тисяч людей жило в цьому селищі. Російські окупанти принесли сюди смерть і руїну. Вони хотіли вчинити те саме з усією Україною. Але наше військо відбило наступ. Тепер у Бородянці майорить український прапор", - пише Міноборони.

Borodyanka, Kyiv region.

Only 42 days ago, 13,000 people lived in this village.

russian occupiers brought death and destruction here. They wanted to do the same with the whole of Ukraine.

But our army fought back. Borodyanka is under the Ukrainian flag again. pic.twitter.com/o3wXs27RYQ