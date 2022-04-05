Города практически нет. В Киевской ОВА оценили разрушение Бородянки

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на информацию чиновника в Telegram .

Один из руководителей области оценил масштаб разрушений в городе. В данный момент там продолжают работать полиция и работники ГСЧС.

"К сожалению, города практически нет. Рашисты уничтожали все на своем пути. Цинично и зверски. Город сейчас закрыт – там работают спасатели и правоохранители", – заявил Кулеба.

Он добавил, что власти обязательно отстроят город, несмотря на значительный объем работ. В свою очередь российские военные преступники понесут ответственность за зверства.