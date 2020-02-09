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У Міноборони поки не планують відкликати неякісні бронежилети

Новини » Політика     09.02.2020 - 22:01
У Міноборони поки не планують відкликати неякісні бронежилети
Фото: Андрій Загороднюк (РБК-Україна)

У відомстві не бачать підстав для відкликання бронежилетів

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що відомство поки не буде відкликати партію неякісних бронежилетів, які були закуплені для Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами Загороднюка, відкликати партію неякісних бронежилетів, які стали причиною розслідування та арешту начальника головного управління матеріального забезпечення Міноборони Дмитра Марченка, поки не збираються.

"Там йде слідство. Хай слідство покаже. Ми розбиралися з якістю бронежилетів, які зараз є у військах. Ми не побачили там поки що ситуації, яка змусила б завтра відкликати бронежилети з військ. Тобто такої ситуації немає", - заявив він.

Глава оборонного відомства додав, що сподівається на неупереджене розслідування у справі бронежилетів.

"Співпрацюємо з ними, надаємо всі матеріали. І далі побачимо. Для випробовування бронежилетів ми залучали та міжнародну компанію, щоб просто розуміти, що ми процеси витримуємо і там немає особистих преференцій від якихось учасників комісії", - зазначив Загороднюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчі повідомили про підозру технологу компанії "НВП Темп 3000", яка поставила Міністерству оборони України неякісні бронежилети. Підозрювана сприяла засновнику підприємства та посадовим особам Міноборони у заволодінні грошовими коштами у сумі майже 62 млн гривень.

Як відомо, у червні 2019 року у посадових осіб Міноборони пройшли обшуки в рамках кримінальної справи про закупівлю неякісних бронежилетів. За даними правоохоронців, всього було закуплено 20 тисяч бронежилетів, з них 60% - прострілюються при намоканні.

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