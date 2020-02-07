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Дело о закупке бронежилетов: технологу производителя объявили подозрение

Новости » Политика     07.02.2020 - 20:12
Дело о закупке бронежилетов: технологу производителя объявили подозрение
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

О подозрении сообщили технологу компании "НПП Темп 3000"

Следователи сообщили о подозрении технологу компании "НПП Темп 3000", которая поставила Министерству обороны Украины некачественные бронежилеты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Как установило следствие, технолог способствовала учредителю предприятия и должностным лицам Минобороны в завладении денежными средствами в сумме почти 62 млн гривен путем закупки некачественных бронежилетов "Корсар М3с 1-4".

Отмечается, что технологу было сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

"В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества", - добавили в ГБР.

Напомним, ранее сообщалось, что апелляционный суд уменьшил размер залога Дмитрию Марченко - начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, который является фигурантом дела о закупке некачественных бронежилетов.

Также РБК-Украина писало, что в июне у должностных лиц Минобороны прошли обыски в рамках уголовного дела о закупке этих бронежилетов. По данным следствия, всего было закуплено 20 тысяч бронежилетов, при этом 60% из них простреливаются при намокании.

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