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В Минобороны подтвердили соблюдение перемирия на Донбассе

НовостиПроисшествия    22.03.2018 - 13:12
Фото: Минобороны (РБК-Украина)
Фото: Минобороны (РБК-Украина)

Боевики ни разу не открыли огонь в сторону украинских военных

В Министерстве обороны Украины подтвердили соблюдение перемирия на Донбассе. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"В зоне АТО полное соблюдение перемирия. За прошедшие сутки боевики ни разу не открыли огонь в сторону украинских военных", - сообщил Гуцуляк.

Напомним, ранее сообщалось, что пророссийские боевики на Донбассе в течение 21 марта 2018 года в полной мере соблюдали перемирие.

"Установленное с полуночи 5 марта перемирие, о котором договорилась трехсторонняя контактная группа, за минувшие сутки соблюдалось в полной мере. Со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано обстрелов по укреплениям наших защитников", - сообщали в пресс-центре штаба антитеррористической операции.

Также в штабе подчеркнули, что ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинскими подразделениями.

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Теги: Министерство обороны РФ, Донбасс
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