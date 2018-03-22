Боевики на Донбассе в полной мере соблюдают перемирие, - штаб

За сутки на Донбассе не зафиксировали ни одного обстрела

Пророссийские боевики на Донбассе в течение 21 марта 2018 года в полной мере соблюдали перемирие. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба антитеррористической операции в Facebook.

"Установленное с полуночи 5 марта перемирие, о котором договорилась трехсторонняя контактная группа, за минувшие сутки соблюдалось в полной мере. Со стороны российско-оккупационных войск не зафиксированы обстрелы по укреплениям наших защитников", - говорится в сообщении.

Также в штабе подчеркнули, что ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинскими подразделениями.

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО за добу 21 березня 2018... Опубліковано Прес-центр штабу АТО 21 березень 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в ОБСЕ констатировали увеличение количества нарушений перемирия на Донбассе.

"В Донецкой области миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, в том числе, около 80 взрывов против 65 соответственно", - говорится в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ.