У Міноборони підтвердили дотримання перемир’я на Донбасі

Бойовики жодного разу не відкрили вогонь у бік українських військових

У Міністерстві оборони України підтвердили дотримання перемир’я на Донбасі. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

"У зоні АТО повне дотримання перемир’я. Минулої доби бойовики жодного разу не відкрили вогонь у бік українських військових", - повідомив Гуцуляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проросійські бойовики на Донбасі протягом 21 березня 2018 року в повній мірі дотримувались перемир'я.

"Встановлене з опівночі 5 березня перемир'я, про яке домовилася тристороння контактна група, за минулу добу дотримувалося в повній мірі. З боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано обстрілів по укріпленням наших захисників", - повідомляли у прес-центрі штабу антитерористичної операції.

Також у штабі наголосили, що ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контролюється українськими підрозділами.