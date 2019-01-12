В Минобороны подтвердили ранения украинских военных на Донбассе

Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)

От начала 12 января нарушений режима прекращения огня не зафиксировано

В течение прошлых суток, 11 января 2018, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе получили ранения 2 украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

Как сообщается, в пятницу враг 7 раз нарушил режим прекращения огня. При этом вооружения запрещенное минскими соглашениями, не использовалось.

Отмечается, что на Луганском направлении боевики из пулеметов и станковых автоматических гранатометов обстреляли позиции подразделений ООС в районе населенного пункта Кряковка.

На Донецком направлении противник с применением ручных и автоматических гранатометов обстрелял украинских военных вблизи Водяного. Также из пулеметов и, позже, из гранатометов были обстреляны позиции военных Объединенных сил в районе Гнутово.

Кроме того, в течение дня боевики совершали огневые провокации в вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Лебединское.

"Вчера в результате боевых действий двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Сейчас они получают квалифицированную медицинскую помощь и лечение в военных госпиталях", - говорится в сводке.

В Минобороны сообщили, что с начала текущих суток, 12 января 2019, фактов нарушения режима прекращения огня не было зафиксировано. Потерь среди подразделений ООС нет.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 12 января 2019

Напомним, ранее сообщалось, что в течение минувших суток боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего были ранены двое украинских военных.