У Міноборони підтвердили поранення українських військових на Донбасі

Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

Від початку 12 січня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано

Протягом минулої доби, 11 січня 2018, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зазнали поранень 2 українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

Як повідомляється, у п'ятницю ворог 7 разів порушив режим припинення вогню. При цьому озброєння заборонене мінськими угодами не використовувалось.

Зазначається, що на Луганському напрямку бойовики із кулеметів та станкових автоматичних гранатометів обстріляли позиції підрозділів ООС в районі населеного пункту Кряківка.

На Донецькому напрямку противник із застосуванням ручних та автоматичних гранатометів обстріляв українських військових поблизу Водяного. Також з кулеметів та, пізніше, з гранатометів були обстріляні позиції військових Об'єднаних сил в районі Гнутового.

Крім того, протягом дня бойовики здійснювали вогневі провокації в поблизу населених пунктів Новомихайлівка та Лебединське.

"Вчора внаслідок бойових дій двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил зазнали поранень. Наразі вони отримують кваліфіковану медичну допомогу та лікування у військових госпіталях", - йдеться у зведенні.

У Міноборони повідомили, що від початку поточної доби, 12 січня 2019, фактів порушення режиму припинення вогню не було зафіксовано. Втрат серед підрозділів ООС немає.

Ситуація на Донбасі станом на 12 січня 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом минулої доби бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого було поранено двох українських військових.