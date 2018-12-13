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В Минобороны подтвердили отсутствие потерь в рядах ООС на Донбассе

Новости » Происшествия    13.12.2018 - 12:56
В Минобороны подтвердили отсутствие потерь в рядах ООС на Донбассе
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Вчера на Донбассе боевики 7 раз обстреливали украинские позиции

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 12 декабря 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе боевики 7 раз обстреливали украинские позиции. Потерь среди украинских военных в результате боевых действий за прошедшие сутки нет.

Кроме того, Гуцуляк отметил, что по состоянию на 12 часов 13 декабря на Донбассе уже зафиксировано три обстрела - в районе Гнутово, вблизи Марьинки и в районе Красногоровки. Потерь в рядах ООС нет.

Напомним, ранее сообщалось, что представители оккупационной "администрации" на временно оккупированных территориях в Донецкой области передали Украине 13 осужденных, которые отбывали наказание в тюрьмам на неподконтрольных территориях.

Добавим, вчера представители "ЛНР" передали Украине 42 осужденных, сейчас они находятся на территории Старобельского СИЗО.

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