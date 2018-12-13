У Міноборони підтвердили відсутність втрат у лавах ООС на Донбасі

Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Вчора на Донбасі бойовики 7 разів обстрілювали українські позиції

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 12 грудня 2018 року, жоден український військовий не загинув та не отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка.

За даними Міноборони, вчора на Донбасі бойовики 7 разів обстрілювали українські позиції. Втрат серед українських військових внаслідок бойових дій протягом минулої доби немає.

Крім того, Гуцуляк зазначив, що станом на 12 годину 13 грудня на Донбасі вже зафіксовано три обстріли - в районі Гнутового, поблизу Мар’їнки та в районі Красногорівки. Втрат у лавах ООС немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники окупаційної "адміністрації" на тимчасово окупованих територіях у Донецькій області передали Україні 13 засуджених, які відбували покарання у в'язницях на непідконтрольних територіях.

Додамо, вчора представники "ЛНР" передали Україні 42 засуджених, наразі вони знаходяться на території Старобільського СІЗО.