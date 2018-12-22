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В Минобороны подтвердили отсутствие потерь на Донбассе

Новости » Происшествия    22.12.2018 - 13:20
В Минобороны подтвердили отсутствие потерь на Донбассе
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

От начала текущих суток, 22 декабря, боевики совершили 1 обстрел позиций ООС

В течение минувших суток, 21 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе потерь среди украинских военнослужащих не было зафиксировано. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

Как сообщается, 21 декабря противник произвел 7 прицельных обстрелов позиций подразделений Объединенных сил.

На Луганском направлении боевики осуществляли обстрелы с использованием минометов 120-го калибра, минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и станковых автоматических гранатометов.

На Донецком направлении враг осуществлял обстрелы позиций украинских военных с использованием гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Минобороны подтвердили отсутствие потерь на ДонбассеВ Минобороны подтвердили отсутствие потерь на Донбассе

Фото: ситуация на Донбассе по состоянию на 22 декабря 2018

Кроме того, с начала текущих суток, 22 декабря, боевики совершили 1 обстрел позиций подразделений Объединенных сил с использованием автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Гнутово.

"Потерь в результате боевых действий от начала этих суток (22 декабря - ред.) среди украинских военных нет", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за прошедшие сутки, 21 декабря 2018 года, пересекли свыше 55 тыс. человек.

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