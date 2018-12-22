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У Міноборони підтвердили відсутність втрат на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    22.12.2018 - 13:20
У Міноборони підтвердили відсутність втрат на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Від початку поточної доби, 22 грудня, бойовики здійснили 1 обстріл позицій ООС

Протягом минулої доби, 21 грудня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі втрат серед українських військовослужбовців не було зафіксовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

Як повідомляється, 21 грудня противник здійснив 7 прицільних обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил.

На Луганському напрямку бойовики здійснювали обстріли з використанням мінометів 120-го калібру, мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та станкових автоматичних гранатометів.

На Донецькому напрямку ворог здійснював обстріл позицій українських військових з використанням гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У Міноборони підтвердили відсутність втрат на Донбасі

Фото: ситуація на Донбасі станом на 22 грудня 2018

Крім того, з початку поточної доби, 22 грудня, бойовики здійснили 1 обстріл позицій підрозділів Об'єднаних сил з використанням станкових автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу населеного пункту Гнутове.

"Втрат внаслідок бойових дій від початку цієї доби (22 грудня, - ред.) серед українських військових немає", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контрольні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі за минулу добу, 21 грудня 2018 року, перетнули понад 55 тис. осіб.

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