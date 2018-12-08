В Минобороны подтвердили информацию о потерях украинских военных на Донбассе

Фото: украинский военный (turchynov.com)

Вчера боевики 13 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 7 декабря 2018 года, один украинский военный погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника.

Как отмечается, вчера боевики 13 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе, подразделения ООС четыре раза открывали огонь в ответ.

"За прошедшие сутки вследствие боевых действий один украинский военнослужащий погиб. Еще один наш защитник в ходе боевых действий был ранен. Состояние здоровья раненого удовлетворительное, сейчас он получает медицинскую помощь в военном госпитале", - сообщил Мотузяник.

Кроме того, в Минобороны отметили, что по состоянию на 12 часов 8 декабря в районе проведения операции Объединенных сил ни одного обстрела пока не зафиксировано. Потерь в рядах Вооруженных сил Украины нет.

Напомним, ранее сообщалось, что пункты пропуска на Донбассе за минувшие сутки, 7 декабря 2018 года, пересекли 37,2 тыс. человек.

Как писало РБК-Украина, миссия ОБСЕ зафиксировала попадание боеприпасов в жилые дома в Чермалыке из-за обстрелов пророссийских боевиков.