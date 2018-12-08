Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли 37,2 тыс. человек

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

КПВВ работают в штатном режиме согласно зимнему графику работы

Пункты пропуска на Донбассе за минувшие сутки, 7 декабря 2018 года, пересекли 37,2 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, вчера через КПВВ проследовали 37,2 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств. Так, через "Майорское" проследовало 8 215 человек и 845 авто, через "Марьинку" - 8 555 человек и 1 490 транспортных средств, через "Новотроицкое" - 7 475 человек и 1 405 машин, через "Гнутово" - 3 810 человек и 895 транспортных средств, через "Станицу Луганскую" прошли 9 175 человек.

Сейчас все КПВВ работают в штатном режиме согласно зимнему графику работы. Сегодня утром, 8 декабря, на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 35/50; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 50/70; "Гнутово" - 30/35.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 7 декабря, в результате обстрелов позиций подразделений операции объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб один украинский военный.

Также сообщалось, что миссия ОБСЕ зафиксировала попадание боеприпасов в жилые дома в Чермалыке (Донецкая область) в результате обстрелов боевиков.