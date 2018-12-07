СММ ОБСЄ зафіксувала обстріл бойовиками житлових будинків Чермалика

Фото: СММ ОБСЄ на Донбасі (kmu.gov.ua)

Окупанти стріляли з гранатомета з напрямку Набережного

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксували влучання боєприпасів в житлові будинки в Чермалику (Донецька область) унаслідок обстрілів бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Операції об'єднаних сил (ООС).

Так, обстріли зафіксували патрулі СММ ОБСЄ 3 грудня. Внаслідок обстрілів ніхто із цивільних не постраждав.

"За оцінкою спостерігачів СММ ОБСЄ, обстріли житлових будинків мирних мешканців Чермалика з боку збройних формувань Російської Федерації велися з напрямку Набережного із застосуванням станкового протитанкового гранатомету", - йдеться в повідомленні.

Прибувши на місце обстрілу, спостережна група української сторони СЦКК, під час фото фіксації, виявила шість пошкоджених вікон житлового будинку на вулиці Нікітіна, 26 та два ушкоджених дерева, розташованих поруч з будівлею. Крім того, на цій же вулиці, у житловому будинку, 22 зафіксовані пошкодження двох вікон.

Фото: звіт української сторони СЦКК (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 6 грудня 2018 року, поранення отримав один український військовий.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними української сторони СЦКК, бойовики на Донбасі маскують свої дії в районі Станиці Луганської під обстріли підрозділів Збройних сил України.