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В Міноборони підтвердили інформацію про втрати українських військових на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    08.12.2018 - 13:08
В Міноборони підтвердили інформацію про втрати українських військових на Донбасі
Фото: український військовий (turchynov.com)

Вчора бойовики 13 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 7 грудня 2018 року, один український військовий загинув, ще один отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Олександра Мотузяника.

Як зазначається, вчора бойовики 13 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі, підрозділи ООС чотири рази відкривали вогонь у відповідь.

"Минулої доби, внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув. Ще одного нашого захисника в ході бойових дій було поранено. Стан здоров’я пораненого задовільний, наразі він отримує медичну допомогу у військовому госпіталі", - повідомив Мотузяник.

Крім того, у Міноборони зазначили, що станом на 12 годину 8 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил обстрілу поки що не зафіксовано. Втрат у лавах Збройних сил України немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пункти пропуску на Донбасі за минулу добу, 7 грудня 2018 року, перетнули 37,2 тис. осіб.

Як писало РБК-Україна, місія ОБСЄ зафіксувала потрапляння боєприпасів в житлові будинки в Чермалику через обстріли проросійських бойовиків.

Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 37,2 тис. осіб На Донбасі внаслідок обстрілів загинув один український військовий
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