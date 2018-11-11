В Минобороны подтвердили информацию о потерях украинских военных на Донбассе

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

По состоянию на 12 часов 11 ноября на Донбассе зафиксирован один обстрел

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 10 ноября, двое военных погибли, еще двое получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

По данным Минобороны, вчера боевики 10 раз обстреливали позиции ООС.

Как сообщил Гуцуляк, во время проведения инженерной разведки на Светлодарском направлении, в результате подрыва на взрывном устройстве боевиков, погибли двое украинских военных, еще двое получили ранения.

Кроме того, отмечается, что по состоянию на 12 часов 11 ноября на Донбассе зафиксирован один обстрел, о потерях не сообщается.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что пункты пропуска на Донбассе вчера, 10 ноября 2018 года, пересекли почти 35 тыс. человек.

Отметим, сегодня на оккупированном Донбассе проходят "выборы" главарей. Украинская сторона призывает жителей оккупированного Донбасса игнорировать голосование. Также сообщалось, что в день "выборов" на оккупированной части Донецкой области отсутствует мобильная связь от Vodafone.