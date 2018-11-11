ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Міноборони підтвердили інформацію про втрати українських військових на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    11.11.2018 - 12:51
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Станом на 12 годину 11 листопада на Донбасі зафіксовано один обстріл

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 10 листопада, двоє військових загинули, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка.

За даними Міноборони, вчора бойовики 10 разів обстрілювали позиції ООС.

Як повідомив Гуцуляк, під час проведення інженерної розвідки на Світлодарському напрямку, внаслідок підриву на вибуховому пристрої бойовиків, загинули двоє українських військових, ще двоє отримали поранення.

Крім того, зазначається, що станом на 12 годину 11 листопада на Донбасі зафіксовано один обстріл, про втрати не повідомляється.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що пункти пропуску на Донбасі вчора, 10 листопада 2018 року, перетнули майже 35 тис. осіб.

Зазначимо, сьогодні на окупованому Донбасі проходять "вибори" ватажків. Українська сторона закликає мешканців окупованого Донбасу ігнорувати голосування. Також повідомлялося, що у день "виборів" на окупованій частині Донецької області відсутній мобільний зв'язок від Vodafone.

РФ свідомо пішла на загострення ситуації на Донбасі, ігноруючи позицію світу щодо "виборів", - нардеп Українська сторона в ТКГ вимагає проведення позачергового засідання через "вибори" на Донбасі
Новини України Министерство обороны РФДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся