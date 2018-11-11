У Міноборони підтвердили інформацію про втрати українських військових на Донбасі

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Станом на 12 годину 11 листопада на Донбасі зафіксовано один обстріл

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 10 листопада, двоє військових загинули, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка.

За даними Міноборони, вчора бойовики 10 разів обстрілювали позиції ООС.

Як повідомив Гуцуляк, під час проведення інженерної розвідки на Світлодарському напрямку, внаслідок підриву на вибуховому пристрої бойовиків, загинули двоє українських військових, ще двоє отримали поранення.

Крім того, зазначається, що станом на 12 годину 11 листопада на Донбасі зафіксовано один обстріл, про втрати не повідомляється.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що пункти пропуску на Донбасі вчора, 10 листопада 2018 року, перетнули майже 35 тис. осіб.

Зазначимо, сьогодні на окупованому Донбасі проходять "вибори" ватажків. Українська сторона закликає мешканців окупованого Донбасу ігнорувати голосування. Також повідомлялося, що у день "виборів" на окупованій частині Донецької області відсутній мобільний зв'язок від Vodafone.