В Минобороны подтвердили информацию о потерях украинских военных на Донбассе

Боевики на Донбассе за сутки 45 раз обстреливали силы ООС

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе по 9 августа 2018 года погиб один украинский военный, еще двое военных получили ранения. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

По данным Минобороны, пророссийские боевики за сутки 45 раз обстреливали позиции украинских военных, силы ООС открывали огонь в ответ.

"Вследствие боевых действий за прошедшие сутки двое украинских военных получили ранения. В результате активных боевых действий, российская вооруженная агрессия унесла жизнь еще одного украинского героя, 1992 года рождения", - сообщил он, отметив, что раненые доставлены в военный госпиталь.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на прошлой неделе миссия ОБСЕ зафиксировала 6,5 тысяч нарушений прекращения огня на востоке Украины.

Кроме того, первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг сообщал, что на прошлой неделе ОБСЕ зафиксировала на Донбассе рост количества нарушений на 63%.